Rize'de 400 kiloluk çay bardağı salıncak: Adını da böyle koydular
Rize'nin Çayeli ilçesindeki Haremtepe köyünde, 400 kilo ağırlığında ve 3 metre yüksekliğinde çay bardağı şeklinde salıncak yapıldı. Demir doğrama ustası Servet Genç'in 10 günlük çalışmayla hazırladığı ve “Sallama Çay” adı verilen salıncak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe köyünde, çay bahçelerinin arasında dikkat çeken bir tasarıma imza atıldı. Demir doğrama ustası Servet Genç, 10 günlük çalışmayla 400 kilo ağırlığında ve 3 metre yüksekliğinde çay bardağı şeklinde salıncak yaptı. "Sallama Çay" adı verilen salıncak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Bir grup arkadaşın Rize'yi tanıtacak farklı bir proje geliştirme fikriyle başlayan çalışma, atölyede hayata geçirildi. Lazer kesim ve demir işçiliğiyle hazırlanan çay bardağı formundaki salıncak, çay bahçesine kurulan demir profile monte edildi. Çocukların ve turistlerin kullanımına sunulan salıncağa binenler, çay bahçelerinin ortasında sallanarak manzaranın keyfini çıkarıyor.
10 GÜNDE 400 KİLOLUK SALINCAK YAPTILAR
Salıncağın yapım sürecini anlatan demir doğrama ustası Servet Genç, Rize'yi tanıtacak farklı bir fikir ararken çay bardağı tasarımında karar kıldıklarını söyledi.
Genç, "Arkadaşlarla otururken 'Rize'mizi tanıtacak farklı ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Çay bardağı fikri çıktı, bunu salıncağa çevirdik. Yaklaşık 10 günlük çalışmayla demirden 400 kilo civarında bir ürün ortaya çıkardık" dedi.
Salıncağın Rize'deki çay bardağı temalı yapıların ardından hayata geçirilen üçüncü büyük tasarım olduğunu belirten Genç, "Dünyanın üçüncü büyük çay bardağı oldu; ilki Rize merkezde, ikincisi havalimanında, üçüncüsü de burada Çeçeva'da. Tepkiler çok güzel, gelenler memnun; 'sallama çay' diyorlar. Farklı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"SALLANAN ÇAY BARDAĞI" DEDİLER, ADI "SALLAMA ÇAY" OLDU
Projede yer alan Recep Yormaz ise salıncağın isminin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Yormaz, "Bunu yapıp getirirken üzerine bir ayıcık koyduk, sallandıkça herkes 'sallanan çay bardağı' dedi. Biz de ismini böyle koyduk. Burada alt kafede otururken istişareyle bu projeyi çıkardık" diye konuştu.
Çeçeva'nın çayıyla tanındığını belirten Yormaz, "Biz de doğanın içinde farklı bir şey olsun, insanlar buraya gelip mutlu ayrılsın istedik" dedi.
TURİSTLERDEN DE İLGİ GÖRDÜ
Rize'yi ziyaret eden İstanbul'dan Ayşe Zühre Karkın, tasarımı yaratıcı bulduğunu belirterek, "Güzel ve yaratıcı bir fikir olmuş. Bugün havalimanına inerken de çay bardağı görmüştüm, tam Rize'yi simgeliyor. İçinde sallanmak keyifli ama biraz korkutucu" ifadelerini kullandı.
İzmir'den gelen Tuğçe Özer de bölgeyi ve salıncağı beğendiğini dile getirerek, "İzmir'de böyle yerler yok, burası çok güzel. Yükseklik korkum var ama burada korkumu yendim, salıncağa bineceğim. Çay bardağı formundaki eserler ve 'sallama çay' ismi çok hoşuma gitti" dedi.