Bir grup arkadaşın Rize'yi tanıtacak farklı bir proje geliştirme fikriyle başlayan çalışma, atölyede hayata geçirildi. Lazer kesim ve demir işçiliğiyle hazırlanan çay bardağı formundaki salıncak, çay bahçesine kurulan demir profile monte edildi. Çocukların ve turistlerin kullanımına sunulan salıncağa binenler, çay bahçelerinin ortasında sallanarak manzaranın keyfini çıkarıyor.

Rize 'nin Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe köyünde, çay bahçelerinin arasında dikkat çeken bir tasarıma imza atıldı. Demir doğrama ustası Servet Genç, 10 günlük çalışmayla 400 kilo ağırlığında ve 3 metre yüksekliğinde çay bardağı şeklinde salıncak yaptı. "Sallama Çay" adı verilen salıncak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Salıncağın Rize'deki çay bardağı temalı yapıların ardından hayata geçirilen üçüncü büyük tasarım olduğunu belirten Genç, "Dünyanın üçüncü büyük çay bardağı oldu; ilki Rize merkezde, ikincisi havalimanında, üçüncüsü de burada Çeçeva'da. Tepkiler çok güzel, gelenler memnun; 'sallama çay' diyorlar. Farklı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç, "Arkadaşlarla otururken 'Rize'mizi tanıtacak farklı ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Çay bardağı fikri çıktı, bunu salıncağa çevirdik. Yaklaşık 10 günlük çalışmayla demirden 400 kilo civarında bir ürün ortaya çıkardık" dedi.

(Foto: DHA)

"SALLANAN ÇAY BARDAĞI" DEDİLER, ADI "SALLAMA ÇAY" OLDU

Projede yer alan Recep Yormaz ise salıncağın isminin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Yormaz, "Bunu yapıp getirirken üzerine bir ayıcık koyduk, sallandıkça herkes 'sallanan çay bardağı' dedi. Biz de ismini böyle koyduk. Burada alt kafede otururken istişareyle bu projeyi çıkardık" diye konuştu.

Çeçeva'nın çayıyla tanındığını belirten Yormaz, "Biz de doğanın içinde farklı bir şey olsun, insanlar buraya gelip mutlu ayrılsın istedik" dedi.