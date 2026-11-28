Olay, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede "Mamoş" olarak tanınan Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlediği sırada bir sürücü aracını durdurdu.

Kahramanmaraş 'ta özel gereksinimli Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yürüdüğü sırada bir sürücünün saldırısına uğradı. Aracından inen sürücü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun'u tekme ve tokatlarla darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracından inen sürücü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun'a saldırdı. Özel gereksinimli genç, sokak ortasında tekme ve tokatlarla darbedildi.

(Foto: DHA)

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan saldırıyı gören vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi. O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.