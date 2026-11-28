Diyarbakır'da korkutan yangın! Soba közleri evi kullanılamaz hale getirdi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki katlı bir evin giriş katında, sobadaki közden kaynaklanan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Huzurevleri Mahallesi 79. Sokak'ta iki katlı evin giriş katında sobadaki közden yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi.