Diyarbakır'da korkutan yangın! Soba közleri evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki katlı bir evin giriş katında, sobadaki közden kaynaklanan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.