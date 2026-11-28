Diyarbakır'da şok iddia! Fizik tedavi kabusa dönüştü: Belinde yaralar oluşan genç acil ameliyata alındı
Diyarbakır'da bel ağrısı şikayetiyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde fizik tedaviye alınan 30 yaşındaki Şiyar Altundağ'ın, tedavi sürecinde belinde 8-10 yara oluştuğu ve gelişen enfeksiyon nedeniyle acil ameliyata alındığı iddia edildi. Oğlunun yaşadıklarından hastaneyi sorumlu tutan baba Mehmet Altundağ, savcılığa suç duyurusunda bulunarak CİMER'e başvurdu. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ise hastanenin konuya ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi.
Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Şiyar Altundağ, bel ağrısı şikayetiyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede 15 günlük fizik tedavi programına alınan Altundağ'ın, tedavi sürecinde bel bölgesinde 8-10 yara oluştuğu öne sürüldü. Şeker hastası olduğunu sağlık personeline de bildirdiğini belirten Altundağ, tedavinin ardından sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etti.
TEDAVİYE YENİDEN BAŞLADIKTAN 4 GÜN SONRA ACİL AMELİYATA ALINDI
Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Mehmet Altundağ, yıllar önce kendisinin de aynı hastanede fizik tedavi gördüğünü ve tedavinin ardından kolundaki ağrıların arttığını söyledi. Altı ay boyunca şiddetli ağrılar çektiğini ve özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kaldığını belirten Altundağ, bu nedenle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyardığını ancak oğlunun kendisini dinlemediğini dile getirdi.
Oğlunun belinde yaralar oluşması üzerine fizik tedaviye ara verdiklerini anlatan baba Altundağ, hastane yetkililerinin tedavinin yarım kalmaması için kendilerini yeniden aradığını aktardı. Oğlunun tedaviye tekrar başlamasından dört gün sonra belindeki yaralardan birinin kötüleştiğini ve yoğun iltihap oluştuğunu öne süren Altundağ, annesinin kendisini telefonla arayarak yardım istediğini söyledi.
Oğlunu hastaneye götürdüklerinde cerrahın muayenenin ardından acil müdahale gerektiğini belirttiğini aktaran baba Altundağ, enfeksiyonun kana karışması halinde hayati tehlike oluşabileceğinin kendilerine söylendiğini ifade etti. Şiyar Altundağ'ın acil ameliyata alındığını ve iltihabın boşaltıldığını anlatan baba, yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve CİMER'e başvurduğunu bildirdi.
BABA MEHMET ALTUNDAĞ SAVCILIĞA VE CİMER'E BAŞVURDU
Oğlunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Mehmet Altundağ, "Yıllar önce ben de fizik tedavi gördüm. Tedaviden sonra kolumdaki ağrılar arttı. Altı ay boyunca bir saniye bile rahat uyuyamadım. Özel hastanelere giderek elimdeki, avucumdaki bütün parayı tedavi için harcadım. Oğluma da bunları anlatarak fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyarıda bulundum. Ancak beni dinlemedi. Oğlumun yaşadıklarını gördükten sonra bir baba olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu bu hâle getirenler yarın öbür gün başkalarına da aynısını yaşatmasın. CİMER'e de başvurdum, fotoğrafları gönderdim. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Çocuğumun tedavisinin yeniden yapılmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hangi hastanede tedavi ettireceklerse gerekeni yapsınlar. Ayrıca oğlum şeker hastası. Tedavi uygulanırken bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
ŞİYAR ALTUNDAĞ YAŞADIKLARINI ANLATTI
Belindeki hafif ağrı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirten Şiyar Altundağ, tedavi sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Ufak bir ağrım vardı. Fizik tedaviye gittim. Bana 15 gün fizik tedavi göreceğimi söylediler. Şeker hastası olduğumu da belirttim. Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Tedaviden sonra bu hâle geldim. İltihap oluşunca acile gittim. Acilde iltihabın hemen alınması gerektiğini söylediler ve doğrudan ameliyata aldılar. İltihabı boşalttılar, ardından taburcu ettiler. Hastaneye sağlıklı gittim, yaşadıklarımın ardından adeta yarım adam olarak çıktım."
Öte yandan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin hastanenin açıklama yapmayacağını bildirdi.