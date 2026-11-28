BABA MEHMET ALTUNDAĞ SAVCILIĞA VE CİMER'E BAŞVURDU

Oğlunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Mehmet Altundağ, "Yıllar önce ben de fizik tedavi gördüm. Tedaviden sonra kolumdaki ağrılar arttı. Altı ay boyunca bir saniye bile rahat uyuyamadım. Özel hastanelere giderek elimdeki, avucumdaki bütün parayı tedavi için harcadım. Oğluma da bunları anlatarak fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyarıda bulundum. Ancak beni dinlemedi. Oğlumun yaşadıklarını gördükten sonra bir baba olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu bu hâle getirenler yarın öbür gün başkalarına da aynısını yaşatmasın. CİMER'e de başvurdum, fotoğrafları gönderdim. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Çocuğumun tedavisinin yeniden yapılmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hangi hastanede tedavi ettireceklerse gerekeni yapsınlar. Ayrıca oğlum şeker hastası. Tedavi uygulanırken bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.