Şanlıurfa'da feci kaza! TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Arat Dağı mevkisinde seyir halindeki otomobil, Müslüm K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 47 yaşındaki Metin Özlü hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Ş. ile 13 yaşındaki Burak Şen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine müdahale etti.