Şanlıurfa'da feci kaza! TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Arat Dağı mevkisinde seyir halindeki otomobil, Müslüm K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 47 yaşındaki Metin Özlü hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Ş. ile 13 yaşındaki Burak Şen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine müdahale etti.
Mustafa Ş. idaresindeki 27 FJ 387 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde Müslüm K. (47) yönetimindeki 63 FK 226 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Metin Özlü (47) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Burak Şen (13) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.