Daha yeni evlenmişlerdi! Astsubay ve polis memuru eşinin kahreden sonu

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin bir iş yerinin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay Mehmet Bulanmaz, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Kazada biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanırken Bulanmaz çiftinin kısa süre önce evlendiği öğrenildi.