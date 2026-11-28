Daha yeni evlenmişlerdi! Astsubay ve polis memuru eşinin kahreden sonu
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Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin bir iş yerinin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay Mehmet Bulanmaz, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Kazada biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanırken Bulanmaz çiftinin kısa süre önce evlendiği öğrenildi.
Astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Bulanmaz'ın (27) kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Bulanmaz, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KISA SÜRE ÖNCE EVLENMİŞLER
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mehmet ve Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz çiftinin kısa süre önce evlendiği öğrenildi.