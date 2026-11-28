Bingöl'de huzur ve güven operasyonu! 2 aranan şahıs yakalandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kamu düzeninin sağlanması amacıyla Düzağaç ve Yenişehir bölgelerinde kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yol uygulamaları kapsamında 450 kişi, 163 araç, 20 motosiklet ve 20 iş yeri denetlendi. Çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalanırken uyuşturucu madde de ele geçirildi.