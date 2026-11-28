Bingöl'de huzur ve güven operasyonu! 2 aranan şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kamu düzeninin sağlanması amacıyla Düzağaç ve Yenişehir bölgelerinde kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yol uygulamaları kapsamında 450 kişi, 163 araç, 20 motosiklet ve 20 iş yeri denetlendi. Çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalanırken uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Bingöl'de Emniyet Müdürlüğünce denetimler gerçekleşti. Yapılan uygulamada 450 şahıs, 163 araç ve 20 motosiklet sorgulanırken, 20 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 11,76 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uygulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 şahıs hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden araç ve sürücülere de gerekli idari yaptırımlar uygulandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.