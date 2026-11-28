Bursa’da silah sesleri polisi harekete geçirdi!
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde devriye gezen Yunus timleri, silah sesleri üzerine harekete geçti. Bir evde yapılan aramada 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, silah seslerini duyunca bölgeye gitti. Ekipler, yaptıkları incelemede G.P.'nin evinden tüfekle ateş ettiğini tespit etti.
EVDE 550 GRAM ESRAR VE 3 RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU
Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız 9×19 mm tabanca ve şarjöre takılı 6 dolu kartuş ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.