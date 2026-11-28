Bursa’da silah sesleri polisi harekete geçirdi!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde devriye gezen Yunus timleri, silah sesleri üzerine harekete geçti. Bir evde yapılan aramada 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.