İstanbul Zeytinburnu'nda inşaat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. Alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle inşaat alanının yanındaki 4 katlı bina tahliye edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle inşaat alanının yanında bulunan 4 katlı binanın giriş kısmındaki yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edildi. Bina sakinleri, ekipler tarafından otellere yerleştirildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, tahliye edilen bina ve toprak kaymasının olduğu yer havadan görüntülendi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan mahalle sakini Kübra Güler, "Olay saat 17.00 civarında oldu. Temel kazılmış sanırım. Toprak kayması olmuş. Ardından polis ekipleri, itfaiyeler geldi. Hemen şu yan sokağımızda oldu. Bitişiğimizdeki bina. Binadakiler tahliye edildi. Otellere yerleştirildiklerini duyduk. Şu anda giriş çıkışlar yok" dedi.