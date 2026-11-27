Ramazan ne zaman başlıyor 2027? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet 2027 Ramazan takvimi

Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının dinî günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıcı, ilk sahur, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2027 Ramazan takvimi...