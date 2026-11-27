Ramazan ne zaman başlıyor 2027? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet 2027 Ramazan takvimi
Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının dinî günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıcı, ilk sahur, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2027 Ramazan takvimi...
İslam dünyasında rahmet, bereket ve mağfiret ayı olarak kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslümanın oruç ibadetini yerine getireceği mübarek ay, 2027 yılında bir önceki yıla göre 11 gün erken başlayacak.
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 29 gün boyunca oruç tutacak.
İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İlk iftar ise 8 Şubat Pazartesi günü yapılacak.