Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 9 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğle saatlerinde yemek yedikten sonra kusma ve mide bulantısı yaşayan öğrenciler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

YEMEK YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, ilçe merkezindeki Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin okuldaki ilk müdahalesinin ardından 9 öğrenci ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.