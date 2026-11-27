Esenler'de tehlikeli geçiş: Yolun karşısına geçmek için yön tabelasına tırmandı
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İstanbul Esenler'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Esenler'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, tehlikeli bir yönteme başvurdu. Metris-Esenler bağlantı yolunda yön tabelasının demirlerine tırmanan kişi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
YÖN TABELASININ DEMİRLERİNE TIRMANDI
Olay, sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine çıktı.
Tehlikeli geçiş girişimi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.