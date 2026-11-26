Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut için bugün memleketi Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor. Doğduğu ve büyüdüğü Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde binlerce seveninin ve silah arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan kahraman pilotun cenaze törenine ilişkin tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

ESKİŞEHİR'DEN SİVAS'A HÜZÜNLÜ YOLCULUK

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimizden Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut, memleketi Sivas'ta düzenlenen törenle ebediyete uğurlanıyor. Cenaze alanından gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Murat Onur, "Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterde şehit olan askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte onlardan bir tanesi Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Halil Karabulut. Doğduğu, büyüdüğü Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde binlerce seveniyle birlikte son yolculuğuna uğurlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman şehidimizin naaşının memleketine getiriliş sürecini A Haber muhabiri Murat Onur, "Şehidimiz için ilk tören Eskişehir'de gerçekleştirildi. Sonrasında askeri uçakla şehidimizin naaşı Sivas'a getirildi. Oradan da yine silah arkadaşlarıyla birlikte doğduğu, büyüdüğü Kangal ilçesinin Alacahan köyüne getirildi ve şu anda da yine silah arkadaşlarının omzunda Mehmetçiğimizin cenaze töreni kılındıktan sonra şehidimiz son yolculuğuna doğru uğurlanıyor." sözleriyle aktardı.

SİLAH ARKADAŞLARI VE BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA SON VAZİFE

Şehit Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un naaşının Alacahan köyüne getirilmesiyle birlikte Sivas Valisi, komutanlar, akrabaları, pilot arkadaşları ve binlerce vatandaş törende bir araya geldi. Köydeki yoğun katılımı ve gerçekleştirilen töreni anlatan A Haber muhabiri Murat Onur, "Biraz önce şehidimizin naaşı köye getirildi ve burada yine Sivas Valisi, silah arkadaşları, komutanları, binlerce seveninin katılımıyla birlikte şehidimizin naaşı doğduğu, büyüdüğü köye getirildi ve burada yine akrabalarıyla, sevenleriyle, silah arkadaşlarıyla birlikte şehidimize son vazife, son görev yapılıyor." ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN VE İKİ EVLADINDAN YÜREK BURKAN VEDA

Anne Hülya Karabulut ile baba Kadir Karabulut'un iki evladından biri olan ve Zeliha isminde bir kız kardeşi bulunan şehidimiz için doğup büyüdüğü köyde son görev yerine getiriliyor. Ailenin ve sevenlerinin yaşadığı acıyı paylaşan A Haber muhabiri Murat Onur, "Anne Hülya Karabulut, baba Kadir Karabulut; iki evlatlarından bir tanesiydi şehidimiz. Bir de kız kardeşi vardı şehidimizin, Zeliha isminde ve şehidimiz için şu anda Alacahan köyünde son tören gerçekleştiriliyor. İşte binlerce seveni şu anda şehidimizi son yolculuğuna uğurluyor." ifadelerini kullandı. Kahraman pilotumuzun geride bıraktığı 6 yaşındaki Yiğit Efe ve 3 yaşındaki Eliz Ece'nin de cenaze töreninde babalarına son kez veda ettiğini belirten Murat Onur, "Mehmetçiğimizin, şehit olan askerimizin iki evladı; 6 yaşında Yiğit Efe ve 3 yaşında Eliz Ece isminde iki evladı vardı. Artık o yavrucaklar vatana emanet, bizlere emanet, hepimize emanet. Onlar da cenaze törenine geldiler, onlar da babalarına son kez burada veda ediyorlar." sözleriyle aktardı.

