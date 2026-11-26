Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen direk nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi. E.R. yönetimindeki 34 DZJ 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın şiddeti ile elektrik direği yerinden söküldü. Refüj üzerinde duran ve maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.