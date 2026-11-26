Çarpışmanın etkisiyle 07 AGM 081 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı.

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇLARDAN ÇIKARDI: 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.