Melis Sandal'ın ailesinin Tuzla'da yaşadığı apartmana silahlı saldırı düzenlendi. (Foto: İHA)

AİLE APARTMANI KURŞUNLANDI

Olay, 22 Kasım Pazar günü saat 07.50 sıralarında Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandal'ın yurt dışında bulunan ve fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan kayınpederi Cihan Sütşurup'un aile apartmanına silahlı saldırı düzenlendi.

Cihan Sütşurup'un eşi Reyhan Sütşurup ile kardeşlerinin yaşadığı apartmana birden fazla kez ateş açan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Saldırının ardından Reyhan Sütşurup'un kardeşlerine tehdit mesajları gönderildi. Bunun üzerine Melis Sandal'ın eniştesi R.G. polise giderek şikayetçi oldu.

KIYAFETLERİNİ BİLE DEĞİŞTİREMEDİLER

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 19 yaşındaki yabancı uyruklu Zahir A. ile 16 yaşındaki S.F. olduğunu belirledi.

Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Zahir A., olayın ardından bindiği ticari taksinin takibe alınması sonucu yakalandı. Hakkında 4 suç kaydı bulunan S.F. ise konakladığı otelde gözaltına alındı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüphelilerin kıyafetlerini dahi değiştiremedikleri görüldü.