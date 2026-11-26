Mustafa Sandal'ın eşinin ailesinin yaşadığı apartman kurşunlandı! Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eşi Melis Sandal'ın ailesinin İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşadığı apartmana silahlı saldırı düzenlendi. Aileyi tehdit ederek haraç istedikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin saldırıyı yurt dışından para karşılığında gerçekleştirdikleri öğrenilirken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın ailesinin yaşadığı apartmanın kurşunlandığı öğrenildi.
AİLE APARTMANI KURŞUNLANDI
Olay, 22 Kasım Pazar günü saat 07.50 sıralarında Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandal'ın yurt dışında bulunan ve fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan kayınpederi Cihan Sütşurup'un aile apartmanına silahlı saldırı düzenlendi.
Cihan Sütşurup'un eşi Reyhan Sütşurup ile kardeşlerinin yaşadığı apartmana birden fazla kez ateş açan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Saldırının ardından Reyhan Sütşurup'un kardeşlerine tehdit mesajları gönderildi. Bunun üzerine Melis Sandal'ın eniştesi R.G. polise giderek şikayetçi oldu.
KIYAFETLERİNİ BİLE DEĞİŞTİREMEDİLER
İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 19 yaşındaki yabancı uyruklu Zahir A. ile 16 yaşındaki S.F. olduğunu belirledi.
Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Zahir A., olayın ardından bindiği ticari taksinin takibe alınması sonucu yakalandı. Hakkında 4 suç kaydı bulunan S.F. ise konakladığı otelde gözaltına alındı.
Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüphelilerin kıyafetlerini dahi değiştiremedikleri görüldü.
PARA KARŞILIĞINDA KURŞUNLAMA İŞİ ALMIŞLAR
Şüphelilerin Gasp Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerde suçlarını kabul ettikleri ve olayda kullandıkları silahın yerini gösterdikleri öğrenildi.
Saldırıda kullanılan silahın Üsküdar'daki Namazgah Caddesi üzerinde bulunan bir yeşil alana atıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin ifadelerinde, kurşunlama işini Telegram üzerinden yurt dışından para karşılığında aldıklarını ancak saldırının ardından paralarını alamadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Melis Sandal'ın ailesinin yaşadığı apartmana yönelik silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde saldırı anı, şüphelilerin ticari taksiyle hareket halindeyken yakalanmaları ve olayda kullanılan silahın bulunması yer aldı.