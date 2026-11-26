Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi sakinleri, toplanmayan çöp yığınları, sokakları saran fareler ve yağışla birlikte köstebek yuvasına dönen yollar nedeniyle isyan etti. Yeni Partili Defne Belediyesi’ne defalarca başvurmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını belirten mahalleli, "Vergimizi ödüyoruz ama hizmet göremiyoruz. Çocuklarımız bu çöplüğün ve çamurun içinden geçerek okula gidiyor" dedi.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken evsel atıkların yanı sıra koltuk, kanepe, kauçuk ve moloz gibi çeşitli atıkların kötü kokuya ve haşerelere neden olduğunu belirterek, Defne Belediyesine tepki gösterdiler. Yağışla birlikte içi suyla dolan çukurların hem okula giden çocukları hem de araçları için tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çöp yığınların etrafında farelerin de cirit attığını, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korktuklarını söylediler.





"FARELER ÇOĞALDI, GECELERİ KEDİLERLE BİRLİKTE SOKAKLARDA DOLAŞIYORLAR" Bölgede yaşanan sorunları Defne Belediyesi'ne bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade eden Burcu Dağlı, "Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde yaşıyoruz. Sokağın bu halini görüyorsunuz. Defne Belediyesini defalarca aradık, ilgili kurumlara başvurduk. Biz sesimizi duyurmak için daha nereye gitmeliyiz. Çocuklarımız bu çöplerin, çukurların ve çamurun içinden geçerek mi okula gitmeli. Çöp vergisi başta olmak üzere bütün vergilerimizi ödüyoruz ancak burada herhangi bir hizmet göremiyoruz. Çekmece Mahallesinin birçok sokağı aynı durumda. Kötü kokudan, sineklerden geçilmiyor. Fareler çoğaldı, geceleri kedilerle birlikte sokaklarda dolaşıyorlar. Akşam saatlerinde dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Defne Belediyesine, muhtarlığımıza başvurduk ancak herhangi bir geri dönüş alamadık. Belediye gelip burada bir çalışma yapmıyor. Vergi almaya gelince herkes vatandaşın kapısını çalıyor ancak hizmet konusunda ortada kimse yok" dedi.