İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Eğitim Mahallesi'nde bir kişinin evlerinin önüne gelen kadınları uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen M.S.Y. (28), 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten beş kadın tarafından kesin olarak teşhis edildi.