Kadıköy'de peş peşe taciz ihbarı! Kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı
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İstanbul Kadıköy'de farklı tarihlerde evlerinin önüne gelen kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen M.S.Y. (28), polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Feneryolu Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin, emniyette beş mağdur kadın tarafından teşhis edildiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Eğitim Mahallesi'nde bir kişinin evlerinin önüne gelen kadınları uygunsuz hareketlerde bulunarak taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen M.S.Y. (28), 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten beş kadın tarafından kesin olarak teşhis edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.