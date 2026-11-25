Ormanlık alanda şantaj tuzağı! Banka hesaplarını boşalttılar: 5 kişi yakalandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri ormanlık alana çağırarak tehdit ve şantajla gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 farklı olaya karıştığı, mağdurların banka hesaplarını boşalttığı, adlarına kredi çektiği ve kredi kartlarından harcama yaptığı tespit edildi.