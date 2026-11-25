Ormanlık alanda şantaj tuzağı! Banka hesaplarını boşalttılar: 5 kişi yakalandı
Ankara'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri ormanlık alana çağırarak tehdit ve şantajla gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 farklı olaya karıştığı, mağdurların banka hesaplarını boşalttığı, adlarına kredi çektiği ve kredi kartlarından harcama yaptığı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir şantaj çetesinin sosyal medya üzerinden bir kadın aracılığıyla iletişime geçtiği kişileri ormanlık alana çağırdığını belirledi.
SİLAH ZORUYLA TEHDİT ETTİLER
Mağdurların, kadınla birlikte oturdukları sırada kadının eşi ve akrabaları olduklarını öne süren şüpheliler tarafından silah zoruyla tehdit edildiği ortaya çıktı.
BANKA HESAPLARINI BOŞALTTILAR
Çete üyelerinin, kaydettikleri görüntülerle mağdurlara şantaj yaptıkları, internet bankacılığı hesaplarını boşalttıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlendi.
ORMANLIK ALANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
7 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yine ormanlık alanda suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.