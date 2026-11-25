İstanbul Üsküdar'da park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi. Sabah saatlerinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü TIR'ın freni boşaldı. Harekete geçen araç, yol üzerindeki bir evin bahçesine girdi.