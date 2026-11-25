Üsküdar'da kontrolden çıkan TIR evin bahçesine daldı: Facianın eşiğinden dönüldü
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İstanbul Üsküdar'da park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, hareket ederek bir evin bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmazken TIR'da ve bahçe duvarında hasar oluştu.
İstanbul Üsküdar'da park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi. Sabah saatlerinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.
Kaza, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü TIR'ın freni boşaldı. Harekete geçen araç, yol üzerindeki bir evin bahçesine girdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken TIR'da ve bahçe duvarında hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.