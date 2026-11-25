İşverenlerinin baskısıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza atan ve şirketin 11 aylık kira borcu nedeniyle icralık olan iki işçi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal karar çıktı. Yargıtay, kefilin sorumlu olacağı azami miktarın ve kefalet tarihinin bizzat kefilin "kendi el yazısıyla" yazılmadığı sözleşmelerin geçersiz olduğuna hükmederek milyonlarca çalışanı ve kefili koruyacak emsal bir karara imza attı.

İddiaya göre, bir şirkette ücretli olarak çalışan iki işçi, işverenlerinin baskısı üzerine kira sözleşmesine kefil olarak imza attı. Ancak şirketin 11 aylık kira borcunu ödememesi üzerine mülk sahibi, sözleşmede kefil olarak imzaları bulunan iki işçiye yöneldi ve haklarında icra takibi başlattı. Bunun üzerine iki işçi, 7. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kendilerinin müşterek ve müteselsil kefil oldukları iddiasıyla borçlu gösterildiklerini, ancak ortada hukuken geçerli bir kefalet bulunmadığını ileri sürdü. Şirket bünyesinde ücret karşılığı çalıştıklarını belirten davacılar, kefil olma yönünde herhangi bir iradelerinin bulunmadığını ifade etti.

MÜLK SAHİBİ: İKİ İŞÇİ DE MÜTESELSİL KEFİLDİR Sabah'ın haberine göre İşveren konumundaki kiracı şirket yetkililerinin baskısı altında, işlerini kaybetme endişesiyle sözleşmeye imza attıklarını savunan işçiler, başlatılan icra takibi nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitini ve mülk sahibinin aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etti. Davalı mülk sahibi ise işçilerin kira sözleşmesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını savundu. Şirketin 11 aylık kira borcunu ödemediğini belirten davalı, davacıların sözleşmeye herhangi bir itirazda bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.