Beşiktaş tutkunu Erzurumlu Mamo'nun hayali gerçek oluyor: Bakan Çiftçi derbiye götürecek
Erzurum'da yaşayan ve en büyük hayali Beşiktaş'ı İstanbul'da tribünden izlemek olan 44 yaşındaki Erdal Karagöz'e İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den müjde geldi. Bakan Çiftçi, Mamo lakaplı Karagöz'ü Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ailesiyle birlikte ağırlayacaklarını duyurdu.
Erzurum'da yaşayan Beşiktaş tutkunu Erdal Karagöz'ün en büyük hayali gerçek oluyor. Bir yaşındayken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle engelli hale gelen ve çevresinde "Mamo" olarak tanınan 44 yaşındaki Karagöz, Beşiktaş-Galatasaray derbisini İstanbul'da tribünden izleyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karagöz'ün hayaline kayıtsız kalmayarak kendisini ailesiyle birlikte derbide misafir edeceklerini açıkladı.
KUAFÖRÜNDEN BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI
Erzurum'da yaklaşık 20 yıldır kuaförlük yapan Ramazan Polat, 10 yıldır tıraş ettiği ve "Mamo" lakabıyla tanınan Erdal Karagöz'ün Beşiktaş sevgisini ve maç izleme hayalini sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat, yayınladığı videoda daha önce Erzurum Valiliği görevinde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenerek Karagöz'ün en büyük isteğinin gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DERBİ DAVETİ
Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medyada paylaşılan videoya bizzat yorum yaparak Erdal Karagöz'e müjdeyi verdi. Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Erdal kardeşim, namı diğer Mamo; Erzurum'dan Dadaşlar diyarından seslendin, gönlümüze dokundun. Sen atkını hazırla kardeşim, Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz inşallah. Senin sevincin bizim de sevincimiz. Rabbim yüzünü hep güldürsün. Gözlerinden öpüyor, senin vesilenle bütün Erzurumlu hemşehrilerime gönülden muhabbetlerimi gönderiyorum."