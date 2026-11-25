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MAMO'NUN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Bir yaşındayken yakalandığı menenjit hastalığı nedeniyle engelli hale gelen Erdal Karagöz, Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve takımının maçını İstanbul'da izlemeyi uzun zamandır istediğini söyledi.

Ramazan Polat ile birlikte çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından sesinin Bakan Çiftçi'ye ulaştığını belirten Karagöz, "Annem, babam, Ramazan usta ve ben Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünde olacağız. Çok mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ama en çok da Orkun Kökçü'yü seviyorum. Ondan bir kara kartal forması istiyorum. Bakanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Pazartesi oynanacak maçla ilgili tahminini de paylaşan Karagöz, Beşiktaş'ın sahadan 2-1 galip ayrılacağını söyledi.