İstanbul'da mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 81'e kadar çıktı. Köprülerde, ana arterlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerlerken toplu taşıma duraklarında da yoğunluk meydana geldi.

Kentte mesai bitimi ve okulların da dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Trafik yoğunluğu nedeniyle ana arterler, bağlantı yolları ve sahillerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

İKİ YAKADA DA TRAFİK KİLİT

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimleri ile Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda trafik ağır seyretti.

D-100 kara yolunda, Cevizlibağ-Yenibosna mevkileri arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Merter'de yaşanan araç arızası da Cevizlibağ istikametindeki yoğunluğu giderek arttı.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde, Esenler ve O-3 Bağcılar Yolu'ndaki Mahmutbey yönüne katılımlarda ise trafik aksadı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunun Göztepe ile Gülsuyu mevkileri arasında her iki yönde yer yer trafik yoğunluğu görüldü.

Altunizade'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı ile Kavacık'ta araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

Toplu taşımada, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'deki aktarma merkezlerinde, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a kadar ulaştı.