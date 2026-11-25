Erzurum'da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda gizli buzlanmaya yol açtı. Özellikle kent merkezindeki ana arterlerde ve ara sokaklarda buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Erzurum'da kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası | Fotoğraf: İHA Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin karıştığı zincirleme ve maddi hasarlı kazalarda, ilk belirlemelere göre yaralanan vatandaşlar oldu. İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.