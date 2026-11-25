Bursa Uludağ Üniversitesinde klima patladı! Yangın çıktı
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Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim Binası'nda klimada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim Binası'nda bulunan klimada meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.