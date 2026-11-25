Denizli'nin Buldan ilçesinde İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt (52), aralarında husumet bulunan öğrenci velisi M.S. (42) tarafından adliye önünde sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt, aralarında husumet bulunan öğrenci velisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

ADLİYE ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, saat 10.00 sıralarında Buldan Adliyesi önünde meydana geldi. Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ercan Çelikyurt (52), henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu öğrenci velisi M.S. (42) ile adliye çıkışında karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S., yanındaki bıçakla Çelikyurt'u sırtından yaraladı.

ÖĞRETMEN TABURCU EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Çelikyurt, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polise teslim olan M.S. gözaltına alındı.