Ankara'da çöpleri yakmak isterken alevler büyüdü!
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde çöplerin yakılması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken inşaat halindeki bir binanın dış cephesinde hasar oluştu.
Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasının ardından alevler bir anda büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda inşaat halindeki bir binanın dış cephesinde hasar oluştu.