Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir çiftlikte yem karma makinesine düşen 22 yaşındaki Afganistan uyruklu çoban Samiullah Karimi hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıyalankoz Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi (22), henüz bilinmeyen bir nedenle yem karma makinesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Karimi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.