Yeni otomobil keyfi 30 dakika sürdü! Genç kadın takla attı
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İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce satın aldığı otomobille kaza yaptı. E-5 Karayolu'nda bir motosikletlinin kontrolsüz şekilde önüne çıktığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın, yaklaşık 30 dakika önce satın aldığı otomobille kaza yaptı. E-5 Karayolu'nda bir motosikletlinin kontrolsüz şekilde önüne çıktığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Takla atan araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MOTOSİKLETLİNİN ÖNÜNE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Kaza, saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu'nun Esenyurt Haramidere mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak durdu.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı. Olayın ardından genç kadının aile üyeleri de bölgeye geldi.