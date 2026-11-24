Aile sağlığı merkezinde doktor ve hemşireye saldırı!
Giriş Tarihi:
|
Van'ın Erciş ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışma şiddete dönüştü. Evlilik raporu almak için kuruma başvuran şahısların saldırısına uğrayan doktor M.E. ve hemşire F.G. yaralanarak tedavi altına alınırken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Evlilik raporu almak için aile sağlık merkezine başvuran kişiler ile görevli sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiler, görevli doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darbetti. Saldırıda yaralanan doktor ve hemşireye müdahale edildi. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.