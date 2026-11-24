Aile sağlığı merkezinde doktor ve hemşireye saldırı!

Van'ın Erciş ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışma şiddete dönüştü. Evlilik raporu almak için kuruma başvuran şahısların saldırısına uğrayan doktor M.E. ve hemşire F.G. yaralanarak tedavi altına alınırken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.