Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde yangın! 4 farklı noktada alevler yükseldi

Afyonkarahisar'da Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nün 4 farklı noktasında eş zamanlı yangın çıktı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayan yangınlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler ve yoğun duman Bolvadin ile Çay ilçelerinden de görülürken yangınları söndürmek için çalışma başlatıldı.