Okullarda giderek daha fazla gündeme gelen akran zorbalığının temelinde aile ortamındaki tutumlar da etkili olabiliyor. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Alper Alnak, fiziksel şiddet, sert disiplin ve duygusal ilgisizliğin çocuklarda zorbalık davranışını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Alnak, sınırsız hoşgörünün ve çocuğa sınır koyulmamasının da risk oluşturabileceğini belirtti.

Alnak, çocuğun her isteğinin yerine getirildiği ve davranışlarına sınır konulmadığı aile ortamlarının da empati gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Aile ortamında şiddetin sorun çözme yöntemi olarak kullanılması, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması ve okul yaşamına yeterince ilgi gösterilmemesi zorbalık açısından risk oluşturuyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"SANA VURANA SEN DE VUR" DEMEYİN

Ailelerin çocuklarına şiddeti bir çözüm yolu olarak öğretmemesi gerektiğini belirten Alnak, "Sana vurana sen de vur" gibi ifadelerden kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Çocukların sorunlar karşısında şiddete başvurmak yerine sağlıklı çözüm yolları geliştirmesinin önemine dikkat çeken uzman, ebeveynlerin bu konuda doğru rol model olması gerektiğini ifade etti.