Edinilen bilgiye göre, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde 2022 yılında hayvancılıkla uğraşan ve kasaplık yapan Orçun Maviş (46), oğluna saldırdığını öğrendiği ve birkaç gün sonra da kendisine saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü.

"KÖPEK ANNEMİ ISIRDI, BANA VE KIZIMA DA SALDIRDI" Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar, sanık Orçun Maviş ve hayvanseverler katıldı. Tanık olarak dinlenen Buse Y., "Sanık dayım olur. Renkli bir Köpek, bana ve kızıma saldırdı. Evimizin etrafında çok fazla köpek var. Gözümün önünde birçok insana saldırdılar. Annemi de ısırdılar. Sanığın vurduğu köpek, benim bahsettiğim köpek olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o köpek hep sessizce yaklaşıyordu, tahminimce aynı köpekti. Ben olay anında yanımda değildim. Oturduğumuz bölgede başıboş köpek sorunu vardı" diye konuştu.

"KÖPEĞİN SALDIRGAN OLDUĞUNA DAİR BELEDİYEYE VE POLİSE ŞİKAYETLERİM VARDIR"

Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu Ayşegül A. ise "Köpekler tarafından birçok kez saldırdığı olmuştur, beni yerde sürüklediler. Sanığın vurduğunu anı görmedim. Onun vurduğu köpek bana saldıran köpeklerdendi. Bunu bize de saldırdığı için söylüyorum. Buna ilişkin poliste ve belediyeye şikayetlerim de vardı. Köpeğin vurulmuş halini görmedim. Köpeklerden korkuyorum. Biz köpeklerden korkuyoruz diye köpek düşmanı değiliz" şeklinde konuştu.

"SANIK DAHA ÖNCE DE KÖPEK ÖLDÜRDÜ"

Sanıktan şikayetçi olan Katılan Irmak Kevser Eğilmez, "Olayın tek tanığı benim. Diğer tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Köpeğin saldırması söz konusu değildir. Köpek iri de değildi. Sanık daha önce de köpekleri vurdu, beni de vurabilirdi" ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLER O BÖLGEYİ SAHİPLENDİ VE O ALANA GİREN KİŞİLERE SALDIRIYORLARDI"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Köpekler o bölgeyi sahiplendi ve o alana giren kişilere saldırıyorlardı. O köpek öldükten sonra ısırma olayı olmadı. Beraatimi talep ederim, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

SAVCI "ZORUNLULUK HALİ" DEDİ

Cumhuriyet savcısı, köpeğin saldırısını bertaraf etmek için sanığın ateş ettiğini değerlendirerek eylemin 'zorunluluk hali' kapsamında değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına dair mütalaa verdi.

AVUKAT VE SEYİRCİ SANIĞA YUMRUKLU SALDIRDI

Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği Avukatı Kübra O., cezalandırılmasını istediği sanığa "İblis" dedi. Sanık avukatları duruma tepki göstererek söylemi tutanağa geçirilmesini istedi.

Yaşananların tutanağa geçirilmesi sonrasında katılan avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Avukat Kübra O., sanığın kendisine ters ters baktığını iddia ederek saldırdı. Erkek bir seyirci de sanığa yumruk attı. Duruşma salonunda bir anda kargaşa yaşandı.

Polislerin araya girmesi ile duruşma salonu boşaltıldı. Duruşma ertelenirken, sanık kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.