Erzincan'da şiddetli rüzgar hayvan çadırlarını devirdi: Yüzlerce koyun son anda kurtarıldı!

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaylalardaki hayvan çadırlarını devirdi. Bir koyun telef oldu, bir koyun yaralandı. Yüzlerce koyunu kurtaran üreticiler, rüzgarın şiddetini artırması üzerine sürülerini köylerine taşıdı.