Erzincan'da şiddetli rüzgar hayvan çadırlarını devirdi: Yüzlerce koyun son anda kurtarıldı!
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaylalardaki hayvan çadırlarını devirdi. Bir koyun telef oldu, bir koyun yaralandı. Yüzlerce koyunu kurtaran üreticiler, rüzgarın şiddetini artırması üzerine sürülerini köylerine taşıdı.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, yaylalarda hayvancılık yapan üreticileri olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle hayvanların barındığı çadırlar devrildi. Çadırların altında kalan yüzlerce koyun kurtarılırken bir koyun telef oldu, bir koyun yaralandı.
SÜRÜLERİNİ KÖYLERİNE TAŞIDILAR
Devrilen çadırları onarıp yeniden kurmaya çalışan üreticiler, rüzgarın şiddetini artırması üzerine yayladan ayrılma kararı aldı. Koyunlarını araçlara yükleyen üreticiler, sürülerini Erzincan merkeze bağlı köylerine taşıdı.
YÜZLERCE KOYUN SON ANDA KURTARILDI
Üreticilerden Yücel Elitaş, rüzgar nedeniyle hayvan çadırlarının çöktüğünü, bir koyunun telef olduğunu ve bir koyunun yaralandığını söyledi. Yüzlerce koyunu son anda kurtardıklarını belirten Elitaş, rüzgarın şiddeti nedeniyle yayladan ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.