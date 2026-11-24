İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken depoda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katındaki elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.