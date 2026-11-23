Refüje, kaldırıma park edene cepten ihbar: EGM Mobil’deki özelliği çoğu sürücü bilmiyor
Refüj ortasına, kaldırıma, yaya geçidine bırakılan araçlar için 112’yi aramak tek yol değil. Emniyet Genel Müdürlüğünün ücretsiz uygulaması EGM Mobil üzerinden fotoğraflı ihbar dakikalar içinde polise ulaşıyor. İşte adım adım yapılması gerekenler.
Sabah işe giderken refüjün ortasına bırakılmış bir otomobil, tek şeride düşen yol, uzayan kuyruk. Büyükşehirlerde her gün tekrarlanan bu görüntü karşısında çoğu sürücünün elinden korna çalmaktan başka bir şey gelmiyor. Oysa telefonunuzdaki tek bir uygulama, o aracı doğrudan polisin önüne koyabiliyor.
EGM MOBİL NEDİR?
EGM Mobil, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî mobil uygulaması. App Store ve Google Play'den ücretsiz indiriliyor. İçindeki online ihbar bölümü, trafik ihlalinin fotoğrafını, konumunu ve kısa açıklamasını emniyet birimlerine iletiyor.
İHBAR NASIL YAPILIYOR? İŞTE ADIM ADIM İHBAR
-Uygulamayı indirin ve giriş yapın
-Online ihbar bölümünü açın
-İl, ilçe ve mahalleyi seçin