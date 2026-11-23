• Hatalı park, refüj ve kaldırım işgali • Yaya geçidi, engelli rampası ve engelli park yerinin kapatılması • Kırmızı ışık ihlali • Makas atma ve şerit ihlali • Trafiği tehlikeye düşüren diğer davranışlar

İŞE YARAR FOTOĞRAF NASIL ÇEKİLİR?

• Plaka okunaklı olsun

• Aracın durduğu yer kadraja girsin: refüj, kaldırım, levha, yaya geçidi

• Biri yakın, biri geniş açı iki kare çekin

• Tarih, saat ve sokak adını açıklamaya yazın

• Araç kullanırken çekmeyin; direksiyon başında telefon kullanmak da ihlal

FOTOĞRAF GÖNDERMEK CEZA İÇİN YETERLİ Mİ? Burası en çok karıştırılan nokta. Cezayı vatandaş değil, görevli ekip yazıyor. İhbar polisin önüne düşüyor, ekip durumu değerlendirip işlem yapıyor. Yani fotoğraf "otomatik ceza" anlamına gelmiyor; ama denetimi o noktaya çeken şey çoğu zaman o fotoğraf oluyor.

BİR İHBAR, 55 CEZA

Bunun en çarpıcı örneği eylül ayında İstanbul'da yaşandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde hatalı park yüzünden tekerlekli sandalyesiyle ilerleyemeyen bir vatandaş, yaşadığını telefonuyla kaydedip polise iletti.

İlçe emniyetinin trafik ekipleri bölgede denetim başlattı; 55 araca toplam 68 bin 530 lira ceza kesildi.

HATALI PARKIN CEZASI NE KADAR?

• Yasak yere park (KTK 61. madde): 1.246 TL

• İndirimli ödeme: 934,50 TL

• Engelli park yerine park: 2.492 TL

• Ceza puanı: ihlale göre 10 veya 15

• Araç çekilirse çekici ve otopark ücreti ayrıca ödeniyor

BAŞKA HANGİ YOLLAR VAR?

• 112: Yol tamamen kapandıysa ya da can güvenliği riski varsa doğrudan arayın

• EGM online ihbar sayfası: Uygulama indirmeden internet tarayıcısından aynı ihbar yapılabiliyor

İHBAR EDERKEN DİKKAT

• Sürücüyle tartışmaya girmeyin, ihbarı kanala bırakın

• Plakalı fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak yerine resmi kanaldan iletin

• Gerçeğe aykırı ihbar hukuki sorumluluk doğurur.