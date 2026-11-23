İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 78'e çıktı
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İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.