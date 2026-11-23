Van'da eğitime kar engeli! 4 ilçede okullar tatil edildi

Van'da etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, 23 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Daha önce Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmişti.