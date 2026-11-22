Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında tansiyon yükseldi. Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgaya biber gazıyla müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki futbol sahasında meydana geldi. Domaniç köyleri futbol turnuvasında Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine girmesiyle kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE Olay yerine gelen polis ekipleri, taraftarları ayırmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazıyla müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olayda yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, futbol sahasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde polis ekiplerinin kavga eden taraftarlara biber gazıyla müdahale ettiği anlar yer aldı.