Edinilen bilgiye göre, Özcan O. (23), Süleyman A. (22) ve Ahmet A. (32), Yeni Mahalle Koparan Sokak'ta bulunan Atasavun İş Hanı'ndaki ikamette iddiaya göre birlikte alkol aldı. İlerleyen saatlerde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı

Kavga sırasında Süleyman A. karın bölgesinden ağır yaralanırken, Ahmet A.'nın ise kulağı koptu. Yaralanan Süleyman A. kendisini evden dışarı atarak sokağa çıktı. Devriye gezen polis ekipleri, cadde üzerinde yatan Süleyman A.'yı gördü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.