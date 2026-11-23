Komşuları kötü kokuyu fark etti! Evde acı manzara
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 78 yaşındaki Sultan Kaplan, yatalak eşiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Evden gelen kötü kokuyu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yatalak eşi hastaneye kaldırılırken Kaplan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yatalak eşi Hüseyin Kaplan ile yaşayan Sultan Kaplan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yatalak olduğu öğrenilen Hüseyin Kaplan ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.