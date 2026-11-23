İstanbul'da hava trafiğine kümülonimbus engeli! Uçaklar havada tur atıyor

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Şiddetli yağış ve yıldırımlara yol açan kümülonimbus bulutları nedeniyle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, görüş mesafesinin düşmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapması planlanan bazı uçuşlar başka havalimanlarına yönlendirildi.