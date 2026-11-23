İstanbul'da hava trafiğine kümülonimbus engeli! Uçaklar havada tur atıyor
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Şiddetli yağış ve yıldırımlara yol açan kümülonimbus bulutları nedeniyle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, görüş mesafesinin düşmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapması planlanan bazı uçuşlar başka havalimanlarına yönlendirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve yıldırımlara neden olan kümülonimbus bulutlarından kaçınmak isteyen pilotlar, havada tur atmak zorunda kaldı.
PİLOTLARDAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNE UYARI
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerden uzak durmaya çalışan pilotlar, tespit ettikleri riskli bölgelerin koordinatlarını hava trafik kontrolörlerine bildirdi.
BAZI UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ
Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.