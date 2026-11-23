İstanbul Esenyurt'ta 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.K.'yi Yeşilkent Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde 22 Kasım'da meydana gelen olayda, 5 yaşındaki kız çocuğunun evinin önünde bir kişi tarafından taciz edildiği belirlendi.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti.

EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin izini süren ekipler, Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan C.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.