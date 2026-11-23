Erzincan'daki kazılarda 2'si mumyalı 18 mezar bulundu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamındaki kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı. Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması beklenen çalışmalarda 2'si mumyalı olmak üzere toplam 18 mezar gün yüzüne çıkarılırken, açık hava müzesi konseptiyle hayata geçirilecek projenin yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi çekmesi öngörülüyor.