Erzincan'daki kazılarda 2'si mumyalı 18 mezar bulundu
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamındaki kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı. Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması beklenen çalışmalarda 2'si mumyalı olmak üzere toplam 18 mezar gün yüzüne çıkarılırken, açık hava müzesi konseptiyle hayata geçirilecek projenin yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi çekmesi öngörülüyor.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yürütülen Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamındaki kazılarda, 2'si mumyalı 18 mezar ortaya çıkarıldı. Bulguların Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması ve Erzincan'ın tarihi ile kültürel geçmişinin araştırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
BEHRAMŞAH ZAVİYESİ'NDE MEZARLAR TESPİT EDİLDİ
EBYÜ Öğretim Üyesi ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, Behramşah Zaviyesi'nde tespit edilen mezarların yanı sıra Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar çevresinde de tarihi bulgulara ulaşıldığını belirtti.
ESKİ ERZİNCAN'DAKİ KAZILARIN HIZLANDIRILMASI PLANLANIYOR
Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazıların hızlandırılmasının planlandığını ifade etti.
Gül, üniversitenin akademik birikimiyle projeye sunduğu katkıların, bölgenin tarihi mirasının araştırılması ve korunması açısından önem taşıdığını kaydetti.
TARİHİ YAPILAR ZİYARETÇİLERE SUNULACAK
Proje kapsamında tarihi yapıların korunması, restore edilmesi ve açık hava müzesi anlayışıyla ziyaretçilere sunulması hedefleniyor. Bu çalışmalarla Erzincan'ın kültür turizmi potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.
YILDA YAKLAŞIK 1,5 MİLYON İLAVE ZİYARETÇİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Gül, projenin tamamlanmasıyla mevcut turist sayısına ilave olarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin Erzincan'a gelmesinin öngörüldüğünü bildirdi.