Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çekti.

PUSETLİ EBEVEYNLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bebek pusetleriyle yürümeye çalışan ebeveynler, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir çocuğun da kendi pusetini rüzgara karşı yokuş yukarı itmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Lodos, deniz ulaşımında da aksamalara yol açtı. BUDO'dan yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle şu seferlerin iptal edildiği bildirildi: