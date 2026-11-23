Bursa'da kuvvetli lodos: BUDO ve İDO 18 seferini iptal etti
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren hızı saatte 60 kilometreye ulaşan lodos günlük yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Osmangazi'de bebek pusetleriyle rüzgara karşı yürümeye çalışan vatandaşların zor anları kameraya yansırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO toplam 18 seferini iptal etti.
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çekti.
PUSETLİ EBEVEYNLERİN ZOR ANLARI KAMERADA
Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bebek pusetleriyle yürümeye çalışan ebeveynler, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bir çocuğun da kendi pusetini rüzgara karşı yokuş yukarı itmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Lodos, deniz ulaşımında da aksamalara yol açtı. BUDO'dan yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle şu seferlerin iptal edildiği bildirildi:
- 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
İDO'DAN 6 SEFER İÇİN İPTAL KARARI
İDO'dan yapılan açıklamada da aşağıdaki 6 seferin iptal edildiği kaydedildi:
- 08.30 Bursa – Kadıköy
- 09.05 Kabataş – Bursa
- 12.30 Bursa – Kadıköy
- 14.50 Kadıköy – Yenikapı – Armutlu Tatil Köyü – Armutlu – Bursa
- 17.35 Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa
- 18.30 Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy – Kabataş
VALİLİKTEN ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI
Bursa Valiliği, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
LODOSUN GECE ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, lodosun hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.