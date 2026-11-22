Öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., yanında bulunan bıçakla Demir'i yaraladı. İki şüpheli, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

Alanya 'da trafikte yaşanan tartışma, bir öğretmenin hayatına mal oldu. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen Yasin Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.