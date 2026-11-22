Yol verme kavgası can aldı! Öğretmeni katleden 2 zanlı yakalandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde yol verme tartışması kanlı bitti! Öğretmen Yasin Demir, iki kişiyle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletle kaçan H.Ö. ve K.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaldıkları evde gözaltına alındı.
Alanya'da trafikte yaşanan tartışma, bir öğretmenin hayatına mal oldu. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü.
YOL VERME TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ!
Öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., yanında bulunan bıçakla Demir'i yaraladı. İki şüpheli, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen Yasin Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KAÇIŞLARI UZUN SÜRMEDİ!
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda H.Ö. ve K.G., kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.