Olay, saat 19.15 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MERMİLER İŞ YERİNE İSABET ETTİ

Silahlı kavga sırasında tabancayla rastgele ateş açılması sonucu mermilerden biri çevredeki bir iş yerine isabet etti. O sırada dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.