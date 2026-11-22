Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kar yağışı beklenirken, bölgenin diğer noktalarında parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hafta ortasında da bazı doğu illerinde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin haritasında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışı işaretleri dikkat çekiyor. Haftanın ilk günlerinde bölgenin bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak görülmesi beklenirken, ilerleyen günlerde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre haftanın ilk günlerinde yağışlı hava birçok bölgede etkili olacak. (ahaber.com.tr)

Beş günlük tahmin haritasında dikkat çeken gelişmelerden biri de yağışların hafta ortasından itibaren büyük ölçüde azalması oldu. Haftanın ilk günlerinde yurdun farklı noktalarında görülecek yağmur ve sağanakların ilerleyen günlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı bölgelerde güneşli hava daha belirgin hale gelirken, doğu kesimlerde yer yer kar yağışı görülecek. Böylece Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında yağış türü bakımından farklılık yaşanacak.

Meteorolojinin tahminlerine göre Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hafta boyunca değişken hava koşulları görülecek. Haftanın ilk günlerinde bazı kesimlerde bulutlu hava etkili olurken, yer yer yağış geçişleri yaşanabilecek. Özellikle batı ve güney bölgelerde hafta ortasından itibaren güneşli havanın daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. İç Anadolu'da ise parçalı bulutlu hava öne çıkarken, ilerleyen günlerde güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre Doğu Anadolu'nun özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. (ahaber.com.tr)

PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Kasım Perşembe gününe ilişkin tahmin haritasında Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu hava işaretleri yer alıyor.

Haftanın ilk günlerinde etkili olması beklenen yağışlı sistemlerin ardından yurt genelinde daha açık bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Meteorolojinin 5 günlük tahmin haritasına göre Türkiye'de hafta başında yağışlı hava öne çıkarken, hafta sonunda değil, perşembe gününe doğru yağışların azalması ve güneşli havanın yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.