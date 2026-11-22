Türkiye'ye yağmur ve kar geliyor: İşte yağış beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin haritasını yayımladı. Tahminlere göre haftanın ilk günlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağmur, sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Hafta ortasından itibaren yağışların azalması, perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 22-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava koşullarına ilişkin 5 günlük tahmin haritasını paylaştı. Yayımlanan haritaya göre yeni haftada yurdun farklı bölgelerinde yağmur, sağanak ve kar yağışı görülecek. Haftanın ilk günlerinde etkili olması beklenen yağışlı hava, ilerleyen günlerde yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.
Tahminlerde özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlı havanın öne çıktığı görülüyor. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise dönem boyunca yer yer parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasına doğru yağışların büyük ölçüde azalacağı, doğu kesimlerde ise kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteorolojinin tahmin haritasına göre haftanın ilk günlerinde Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Özellikle Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyinde yağışlı hava öne çıkarken, bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde ise bu bölgelerde yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor.