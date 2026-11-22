Hatay'da otoyola fırlayan Anguslar kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Hatay'da seyir halindeki büyükbaş hayvan yüklü tırdan kaçan 3 Angus otoyola fırladı. Hayvanlara üç aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaza, Adana-Hatay Otoyolu'nun İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İskenderun Limanı'ndan yola çıkan büyükbaş hayvan yüklü tırdan kaçan 3 Angus cinsi hayvan otoyola fırladı.
Hayvanlara üç aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen Tofaş marka Fiat otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.