Banyoda ölümle burun buruna geldi! Ekipler yarım saat hayata döndürmek için mücadele etti
Antalya'da banyodaki prizden çıkan dumanı fark ederek müdahale etmek isteyen 52 yaşındaki Ethem H., elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan şahsı hayatta tutmak için sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.
Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1550. Sokak'taki bir sitenin B Blok 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin banyosunda yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Banyodaki prizden çıkan dumanlara müdahale etmek isteyen Ethem H. (52), iddiaya göre zeminin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ YARIM SAAT BOYUNCA MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde Ethem H.'yi banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sağlık ekipleri yaralı şahsa müdahale etti. Yeniden nabız alınan Ethem H.'yi hayatta tutmak için yoğun çaba harcayan sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.
MERDİVENLERDEN KALP MASAJIYLA İNDİRİLDİ
Sağlık ekipleri, ağır yaralı Ethem H.'yi merdivenlerden kalp masajı yaparak indirdi ve ambulansa aldı. Ambulans içerisinde de müdahalesi sürdürülen şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.