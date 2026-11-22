Banyoda ölümle burun buruna geldi! Ekipler yarım saat hayata döndürmek için mücadele etti

Antalya'da banyodaki prizden çıkan dumanı fark ederek müdahale etmek isteyen 52 yaşındaki Ethem H., elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan şahsı hayatta tutmak için sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.